رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره النيجري

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر هذا الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره رئيس جمهورية النيجر، السيد محمدو إيسوفو، تبادل خلالها الرئيسان المعلومات حول تطور الوضع الصحي في البلدين وآفاق توسيع التشاور والتعاون بينهما، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية حميمية بين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره رئيس جمهورية النيجر، السيد محمدو إيسوفو، تبادل خلالها الرئيسان المعلومات حول تطور الوضع الصحي في بلديهما وآفاق توسيع التشاور والتعاون بينهما".

كما عبر رئيس جمهورية النيجر، أثناء هذه المكالمة، عن شكره عن المساعدات التي قدمتها الجزائر لبلاده، تعزيزا لأواصر الأخوة وعلاقات حسن الجوار التاريخية القائمة بينهما".