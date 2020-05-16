اجتماع المجلس الأعلى للأمن يخرج بـ 3 توجيهات هامة

﻿ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن كرس لتقييم الوضع في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة لتفشي جائحة كوفيد-19 حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفيما يلي نصه الكامل: "ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع اليوم السبت 16 مايو 2020 بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن كرس لتقييم الوضع في البلاد على ضوء التطورات الأخيرة لتفشي جائحة كوفيد-19.

بهذه المناسبة ذكر رئيس الجمهورية بالإجراءات التي سبق اتخاذها عل المستوى الوطني و التي أثبتت نجاعتها مؤكدا أنه من الأهمية بمكان الإبقاء عليها نهاية هذا الشهر الفضيل و عيد الفطر.

ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع.

كما استمع المجلس الأعلى للأمن إلى تقرير قدمه الوزير الأول حول اجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج بسبب غلق الفضاءات الجوية الدولية.

وفي هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للتكفل بشكل منسق يتم من خلاله مراعاة الظروف الخاصة بكل مجموعة مواطنين مع ضرورة احترام الشروط الصحية خلال هذه العمليات.

و أمر رئيس الجمهورية بهذه المناسبة أعضاء المجلس الأعلى للأمن بالشروع في العمل بدءا من الآن على إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد-19 يراعي مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

كما ألح رئيس الجمهورية بشكل خاص على أهمية التضامن مع الذين تضرروا كثيرا بفعل آثار هذه الجائحة.