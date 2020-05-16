اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى تفادي الزيارات العائلية في عيد الفطر

﻿دعت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم السبت، إلى المحافظة على كل الإجراءات الوقائية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتقيد بمقتضيات الحجر الصحي وكذا تفادي الزيارات العائلية واستعمال وسائل الاتصال الحديثة لصلة الأرحام.

وقالت اللجنة في بيان أعقب اجتماع أعضائها، أنه "لا يجوز أن نجعل من المغافرة وصلة الأرحام والتزاور سببا في حدوث العدوى وانتشار فيروس كورونا"، مضيفة أنه "ينبغي الاكتفاء في التهاني والمغافرة وصلة الأرحام بوسائل الاتصال الحديثة للجمع بين تجسيد هذه القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وبين ضمان التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاك".

كما دعت لجنة الفتوى إلى "تفادي الزيارات العائلية والتقليل منها إلى أقصى ما يمكن"، مشيرة إلى أنه "إذا وقعت بعض الزيارات لحاجة أو ضرورة، فلابد من تجنب المصافحة والتقبيل ونحو ذلك، لما في ذلك من الأذية والإضرار بمن تحب، وخصوصا كبار السن والمرضى"، وحثت على "دفع هذا الضرر والاكتفاء في السلام بالإشارة".

أما فيما يتعلق بعملية الختان، فأوضحت اللجنة أن هذه العملية "لا ترتبط شرعا بوقت معين"، داعية العائلات الجزائرية إلى "تأجيل عمليات الختان إلى ما بعد نهاية جائحة كورونا حفاظا على إجراءات الوقاية وتفاديا لأخطار العدوى الناشئة عن الاجتماع والاختلاط في مثل هذه المناسبات".