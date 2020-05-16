307 آلاف وفاة بـ"كورونا" و4.5 ملايين إصابة في العالم

بلغ عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد 307321 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية اليوم.

وتم تسجيل أربعة ملايين ونصف مليون إصابة في 196 بلدا ومنطقة.

وجاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تضررا لناحية الوفيات والإصابات، إذ سجلت 87568 وفاة من بين ما يزيد على مليون و440 ألف إصابة.

تلتها المملكة المتحدة (33998 وفاة)، و إيطاليا بـ31 ألفا و610 وفيات من بين 223 ألفا و885 إصابة.

وتحل إسبانيا في المرتبة الرابعة حيث أعلنت 27 ألفا و563 وفاة من بين 230 ألفا و698 إصابة، ومن ثم فرنسا بـ27 ألفا و529 وفاة من بين 178 ألفا و870 إصابة.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.

وحتى اليوم، أعلنت الصين، عن 4633 وفاة و82 ألفا و941 إصابة، بينما تعافى 78 ألفا و219 شخصا.

وسجلت أوروبا 164 ألفا و536 وفاة من بين مليون و860 ألفا و927 إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 93 ألفا و210 من بين مليون و517 ألفا و930 إصابة، وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 26 ألفا و945 وفاة من بين 476 ألفا و349 إصابة، وآسيا 11 ألفا و872 وفاة من بين 343 ألفا و283 إصابة، والشرق الأوسط 8018 وفاة من بين 264 ألفا و535 إصابة.

بينما سجلت إفريقيا 2614 وفاة من بين 77 ألفا و700 إصابة، وأوقيانيا 126 وفاة من بين 8381 إصابة.

وللاشارة فإنه نظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.