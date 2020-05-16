مخبر الكشف عن كوفيد-19 بدخل حيز الخدمة ببشار

وضع مخبر الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم السبت حيز الخدمة على مستوى مركز مكافحة السرطان ببشار .

وجهز هذا المخبر الذي وضع حيز التشغيل من قبل السلطات الولائية بتكنولوجيات جد متطورة لتحليل البوليميراز المتسلسل ( بي سي آر) ، أو'' الفيروسية" التي تخص الكشف الفوري عن كوفيد-19 لدى الأشخاص المشتبه إصابتهم بهذا الفيروس .

وفي هذا الصدد أوضح مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالولاية مصطفى إيجر " أن هذا الجهاز الطبي الجديد الجد متطور الذي بلغت تكلفته المالية أكثر من 10 ملايين دج سيسمح بالكشف الفوري لدى الأشخاص المشتبه إصاباتهم بكوفيد-19 لولايات بشار وتندوف والنعامة والبيض " .

وأضاف'' أنه ومن الآن فصاعدا فإن التحاليل المتعلقة بكوفيد-19 لدى الأشخاص المشتبه إصابتهم على مستوى تلك الولايات ستتم محليا عوضا عن ملحقة معهد باستور الجزائر بوهران".

وأشار المسؤول ذاته الى " أن اقتناء هذا الجهاز من قبل الولاية والضروري لمكافحة هذه الجائحة ، قد تجسد عقب زيارة العمل التي قام بها مؤخرا إلى هذه الولاية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، كما يستجيب أيضا للإنشغالات التي عبر عنها سكان المنطقة بخصوص ضرورة تزويد الولاية بهذا النوع من مخابر التحاليل الفورية سواء ما تعلق منه بكوفيد-19 أو أمراض أخرى"