وزارة النقل تحذر من دعوات تحرض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي

حذرت وزارة النقل و الأشغال العمومية مساء الاثنين، من دعوات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي المفروض لمواجهة جائحة كورونا،من أجل طرح انشغالاتهم، مؤكدة ان "الطريقة المثلى لايجاد حلول للمشاكل المطروحة هي الحوار البناء بين مختلف الشركاء المعنيين".

وجاء في بيان الوزارة: "في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لمحاربة جائحة كورونا و الحد من انتشارها و التكفل بآثارها السلبية التي طالت بعض شرائح المجتمع بمن فيهم متعاملو النقل بمختلف أنماطه، مجندة لذلك كل الوسائل الضرورية للتخفيف من معاناتهم، نشهد هذه الأيام عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتشار بعض الدعوات لتحريض سائقي سيارات الاجرة على كسر الحجر الصحي الذي قررته الدولة حماية لأرواح المواطنيني لطرح انشغالات اجتماعية يتم التكفل بها تدريجيا على مستوى كل الولايات".

ووصفت الوزارة هذه التصرفات الصادرة "عن بعض من ينسبون أنفسهم الى تنظيمات سائقي الاجرة"، التي "تعودنا كما أوضح البيان التصرف معها كشريك اجتماعي في اطار منظم يحترم القوانين و التنظيمات السارية قصد النهوض بهذه المهنة و ترقيتها" ب"اللامسؤولة" "يتحمل أصحابها مسؤولية ما قد يترتب عنها".

وأكد البيان في الختام أن "الطريقة المثلى لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة هي الحوار البناء المباشر بين مختلف الشركاء المعنيين".