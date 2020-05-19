إرجاء النسخة الـ 5 من البطولة العربية للسباحة بسبب فيروس كورونا

19/05/2020 - 11:09

أعلن الاتحاد العربي للسباحة، سهرة الاثنين، تأجيل النسخة الخامسة من البطولة العربية للسباحة (أكابر) التي كانت مقررة شهر سبتمبر المقبل بمسبح المركب الأولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة) إلى تاريخ لاحق، بسبب انتشار جائحة كورونا .

وجاء في مراسلة الهيئة العربية التي نشرتها الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية للسباحة على الفايسبوك "نظرا لتفشي جائحة +كوفيد-19+ في العديد من دول العالم، وحفاظا على سلامة السباحين والسباحات، وبالتنسيق مع الاتحاد الجزائري للسباحة، فقد تقرر تأجيل البطولة العربية الخامسة للسباحة، المزمع إجراؤها بين 3 و 6 سبتمبر 2020، إلى وقت لاحق".

للتذكير أنه سبق للمكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية للسباحة -مارس الفارط- تأجيل موعد البطولتين المغاربية والإفريقية "المنطقة 1" للشباب، الذي كان مبرمجا بالجزائر (1-4 أفريل 2020)، لنفس الأسباب.

وتعد اتحادية السباحة أول هيأة فيدرالية جزائرية تقرر إيقاف الموسم الرياضي الحالي، -الأربعاء الفارط- حفاظا على صحة الجميع، بسبب تمديد تدابير الحجر الصحي الى تاريخ 29 ماي الجاري.

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رياضة, سباحة

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