مدوار يشكك في إمكانية استئناف منافسات بطولة الرابطة 1

شكّك رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ، عبد الكريم مدوار ، اليوم الجمعة في إمكانية استئناف منافسات بطولة الرابطة 1 ، المُتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضي ، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح مدوار لدى تدخله على آثير الإذاعة الوطنية، قائلا : " شخصيا ، أرى أنه لا يمكننا استئناف البطولة .ومضى يقول أنه : "سيكون من الصعب على الأندية ، احترام قواعد الوقائية من الفيروس والبروتوكول الصحي" .

وبرّر ذلك بصراحة قائلا إننا :" نفتقر للوسائل التي تتوفر عليها البلدان الأوروبية لمواصلة المنافسة .أوروبا ضخت مئات الملايين من الاورو لتحقيق هذا المبتغى . واستمر في الدفاع عن هذا الطرح بحجة " صحة المواطنين أولى من كل شيئ ."

ولمناقشة إمكانية استئناف البطولة ، المعلقة منذ منتصف شهر مارس الماضي، عُقد اجتماع في الأسابيع الماضية بمقر وزارة الشباب والرياضة ، بحضور ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيس الرابطة الوطنية للعبة، عبد الكريم مدوار وكذا ممثل المركز الوطني للطب الرياضي ولم يُتخذ أي قرار حول إمكانية عودة البطولة، حيث اجمع كل المتدخلون على أن الأمور ستتضح بعد رفع الحجر الصحي.

وأضاف مدوار : " كما سبق أن أوضحت في السابق ، قرار استئناف البطولة ، يرجع للسلطات العليا في البلاد ، ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة والصحة . مؤكدا على النظر الى السياق العام للبلاد في هكذا ظروف بالقول :" لا يمكننا إهمال أي تفاصيل في مثل هذه الحالات الحسّاسة " .

إذا ما تم رفع الحجر الصحي بعد 13 يونيو يمكننا الحديث عن المراحل المقبلة

وأحال عقل المتلقي الى وجوب الانتباه الى فكرة أن " كرة القدم ما هي إلاّ لعبة." وتابع :" إذا ما تم رفع الحجر الصحي بعد 13 يونيو ، يمكن الحديث عن المراحل المقبلة ، لكن حاليا يستحيل الخوض في ذلك . "

ويأتي تدخل المسؤول الأول للرابطة الوطنية لكرة القدم، أسبوع بعد التصريح الذي أدلى فيه رئيس اللجنة الطبية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، جمال دمرجي وشكّك فيه هو الآخر في إمكانية استئناف البطولة.

وقال في الشأن: " يستحيل استئناف التدريبات بمجموعات صغيرة في الوقت الحالي ، بينما عودة المنافسة مرتبطة أساسا برفع الحجر الصحي وهو ما لم يحدث بعد." وقبل إلغاء بطولة الرابطة الأولى ، كان شباب بلوزداد يتصدر الترتيب بـــ 40 نقطة ، بفارق ثلاث نقاط عن اقرب ملاحقيه وفاق سطيف ومولودية الجزائر .وتنقص الشباب والعميد مباراة واحدة .

وفي الرابطة الثانية يحتل اولمبي المدية المركز الأول بــــ 42 نقطة ، بفارق نقطتين عن الملاحق شبيبة سكيكدة .