كورونا : الجزائر تسجل تعافي 145 مصابًا و 8 وفيات و 137 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا؛ هذا الجمعة ؛ عن تعافي 145 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 8 وفيات و 137 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 638 وعدد الإصابات إلى 9134 حالة مؤكدة عبر 48 ولاية.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز د. جمال فورار المتحدث باسم اللجنة، تعافي 145 مصابًا في الساعات الأخيرة؛ بما رفع إجمالي المتعافين إلى 5422 شخصًا.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9134 حالة، أي ما يمثل نسبة 20 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 638 وفاة وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 5422 حالة، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات تمنراست والمسيلة والبيض وميلة ووهران وسطيف و المدية و ورقلة.

وقال ذات المتحدث أن 66 بالمائة من الوفيات تمثل فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق، مشيرا إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة.وأضاف الدكتور فورار بأن ولايات الجزائر العاصمة ووهران والبليدة سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة خلال نفس الفترة.

وفيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 792 . 16 حالة وتشمل 675 . 7 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 117 . 9 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، في الوقت الذي يتواجد فيه 34 مريضا في العناية المركزة.

وأوصى الدكتور فورار في ختام اللقاء ب"ضرورة اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي مع إلزامية ارتداء القناع الواقي في كل الظروف لتفادي انتقال الوباء".