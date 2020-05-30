الوقاية من انتشار كورونا: تحديد مواقيت العمل تبعا للتدابير الجديدة للحجر المنزلي

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية و الاصلاح الإداري، اليوم السبت في بيان لها، مواقيت العمل إلى غاية 13 يونيو المقبل، تبعا لتمديد تدابير الحجر المنزلي الجزئي المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 و مكافحته.

و أوضح البيان أنه و "إلى غاية يوم 13 يونيو 2020 تكون أوقات العمل المطبقة في المؤسسات و الإدارات العمومية من يوم السبت 30 ماي الى غاية يوم السبت 13 يونيو 2020 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا".

و يتعلق الأمر بكل من "باتنة و بجاية والبليدة و تلمسان و تيارت و تيزي وزو و الجزائر و سطيف و سيدي بلعباس و قسنطينة و عنابة و المدية و برج بوعريريج و وهران و تيبازة وعين الدفلى".

و بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا وكذا في ولاية سعيدة فتكون مواقيت العمل من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة و النصف مساء، مثلما يشير إليه المصدر ذاته.

و من جهة أخرى، حددت مواقيت العمل "من الساعة السابعة ونصف صباحا إلى الساعة الثالثة مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار تمنراست اليزي ، تندوف ، بشار ، ورقة ،غرداية ،الأغواط بسكرة و الوادي".

و تلفت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى أن "المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي و كذا المستخدمين الذين يحوزون رخصة خاصة لتنقل أثناء ساعات الحجر يبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية ، المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول".