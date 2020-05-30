وصول رحلة جوية إلى الجزائر تقل رعايا جزائريين كانوا عالقين بفرنسا

حطت بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين الدولي،هذا السبت، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقل مسافرين جزائريين كانوا عالقين في فرنسا بعد توقف حركة النقل الجوي في معظم المطارات عبر العالم منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي بأن هذه الرحلة التي انطلقت من مطار شارل ديغول الدولي بباريس على الساعة الرابعة بعد الظهر عبر طائرة من نوع إيرباص 330A ستتبعها طائرة ثانية انطلاقا من نفس المطار في وقت لاحق من نهار اليوم.

و حسب ذات المصدر, فقد برمجت الشركة رحلة أخرى نحو المغرب حيث من المرتقب أن تقلع طائرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من نوع ايرباص A330 مساء اليوم السبت على الساعة الثامنة ليلا من الجزائر باتجاه مطار الدار البيضاء الدولي لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في هذا البلد بعد غلق الأجواء أمام حركة الطيران منذ مارس المنصرم.

و تندرج هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 , طبقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة إجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج .

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

يذكر أنه في 27 ماي الماضي تم إجلاء قرابة 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في لندن (بريطانيا).

ومنذ بداية الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا أجلت الجزائر أكثر من 8000 رعية.