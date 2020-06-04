بطولة العالم للراليات : إلغاء رالي نيوزيلندا العائد بعد غياب سبع سنوات

أعلن منظمو بطولة العالم للراليات ،هذا الخميس، إلغاء رالي نيوزيلندا العائد بعد غياب سبع سنوات، والذي كان من المقرر إقامته في سبتمبر المقبل، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان المنظمين: "أكد منظمو رالي نيوزيلندا اليوم أن الرالي المدرج في بطولة العالم (فيا) والمقرر حول أوكلاند تم إلغاؤه بسبب التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19".

ويأتي إلغاء رالي نيوزيلندا بعد يوم من الاعلان عن إلغاء رالي فنلندا الذي كان مقررا في أغسطس.

وقال الرئيس التنفيذي للرالي مايكل غولدستين: "لقد أصبح واضحا أنه مع إغلاق حدودنا أمام الرحلات الدولية والخدمات اللوجستية المطلوبة لاستضافة ألوف الزوار الدوليين كجزء من بطولة العالم للراليات، فان موعد سبتمبر 2020 لم يعد عمليا".

وأشار إلى أنه : "في الأشهر الـ12 الأخيرة، قام فريقنا بعمل كبير لاستضافة حدث في بطولة العالم للراليات.نحن خائبون لعدم استضافة نسخة 2020".

من جهته، قال مدير الراليات في بطولة العالم إيف ماتون: "كنا متحمسين جدا لاستعادة نيوزيلندا موقعها في بطولة العالم للراليات 2020 بعد غياب سبع سنوات، ويحزننا عدم التمكن من الذهاب الى هناك هذه السنة".

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة راليات منها بين يناير ومنتصف مارس (مونتي كارلو والسويد والمكسيك).