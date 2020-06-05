استكمال إجراءات وصول جثمان أمحد خداد إلى مخيمات اللاجئين هذا السبت

أعلنت اللجنة المكلفة بتشييع جثمان الراحل أمحمد خداد، أن كل الإجراءات الإدارية والصحية المتعلقة بنقل جثمان القيادي والديبلوماسي الصحراوي الراحل، أمحمد خداد، إلى مخيمات اللاجئين قد تم استكمالها، مشيرة الى أن وصول الجثمان مرتقب ليوم غد السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن اللجنة قولها أنها ستصدر بيانا للرأي العام تحدد فيه مكان وموعد الدفن والمراسيم والإجراءات التي ستحكم ذلك في ظل الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

للتذكير، توفي الراحل أمحمد خداد في الفاتح من أبريل الماضي بإسبانيا بعد صراع طويل مع مرض عضال، إلا أن الظروف الصحية العالمية جراء انتشار جائحة كورونا حالت دون نقل جثمانه إلى مخيمات اللاجئين.

واثر وفاة أمحمد خداد، أعلنت الرئاسة الصحراوية الحداد لمدة أسبوع وقالت في بيان لها في هذا الخصوص أن "الشعب الصحراوي، فقد دون شك، واحدا من رجالاته الأفذاذ، المخلصين الأوفياء لعهد الشهداء، من مناضلي الجبهة وقياداتها الذين واكبوا مسيرة الثورة الصحراوية منذ بداياتها، بكل صدق وجدية وتضحية وسخاء".

وقد تنقل الفقيد بين الكثير من المهام والمسؤوليات، على المستوى الداخلي في الولايات والمؤسسات الصحراوية، وفي الخارج وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية، واضطلع بدور محوري في مسار التسوية الأممي الإفريقي، كمنسق مع المينورسو ورئيس وعضو في الوفد الصحراوي المفاوض، كما كان له انخراط ونجاح كبيرين في المعركة القانونية القضائية ، وخاصة على الساحة الأوروبية.