الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي لليوم 187 على التوالي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الأحد واليوم الاثنين، هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي، حسب البيان العسكري رقم 187 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس الاحد، تخندقات قوات الاحتلال في منطقة روس السبطي و منطقة لعكد و منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس، كما نفذت قصفا عنيف على منطقة روس بنزكة بقطاع حوزة.

أما اليوم الاثنين، يضيف البيان، فقد قصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار المغربي".