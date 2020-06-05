كورونا : 104 حالة إصابة جديدة و 9 وفيات وتعافي156 حالة بالجزائر خلال الـــ24 ساعة الماضية

سجلت خلال الـــ24 ساعة الماضية في الجزائر 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة، فيما تماثل 156 مريضا للشفاء ، حسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9935 حالة، أي ما يمثل نسبة 22,6 حالة لكل 100 ألف ساكن ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 690 وإجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6453 ، مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات المسيلة (حالتان) وحالة واحدة بكل من البليدة والبويرة وسوق أهراس وبشار وسطيف وبجاية وقسنطينة.

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به, فقد بلغ عددها 18.950 وتشمل 8.459 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و10.491حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 22 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، دعا الدكتور فورار إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال العدوى.