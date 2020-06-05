الولايات المتحدة: 7 قتلى في إطلاق نار بولاية ألاباما

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، جرّاء حادث إطلاق نار بولاية "ألاباما"، جنوبي الولايات المتحدة.

وقالت شرطة مقاطعة "مورغان"، في حسابها على تويتر، إن 7 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمنطقة "فاليرموسو سبرينغز" بالولاية، مضيفة أن "الضحايا من الذكور والإناث البالغين" دون مزيد تفاصيل.وأشارت إلى عدم وجود "تهديد مباشر" لأهالي المنطقة، نظرا لتأمين موقع الحادثة.

وذكرت الشرطة أنها "بدأت تحقيقا في جريمة القتل"، فيما لم تشر إلى دوافعها أو هوية الجناة.وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب وفاة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

وكانت أغلب المظاهرات سلمية، لكن بعضها تحول إلى مصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، ما أدى لفرض حظر للتجول في عدد من المدن.

وكانت أكبر مظاهر الغضب في مدينة مينيابوليس، حيث تحدى المحتجون أوامر منع التجوال.وقد أعلن الادعاء العام في مدينة مينيابوليس الأمريكية توجيه اتهامات جديدة لرجال الشرطة الأربعة المفصولين بسبب مقتل جورج فلويد.

وبينما يواجه الشرطي السابق ديريك شوفين تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، يواجه الثلاثة الآخرون اتهامات بالمساعدة على القتل.