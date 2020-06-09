الولايات المتحدة وروسيا تناقشان قضية ضبط التسلح هذا الشهر

كشف المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لضبط التسلح مارشال بيلينجسلي إن واشنطن وموسكو حددتا موعد ومكان المفاوضات بشأن الأسلحة النووية هذا الشهر.

وقال بيلينجسلي على حسابه على تويتر، دون ذكر معلومات مفصلة، "اتفقت اليوم (الاثنين) مع نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف، على وقت ومكان عقد المفاوضات بشأن الأسلحة النووية في جوان الجاري".

ووفقذا لتغريدة بيلينجسلي، فإن الصين مدعوة أيضذا للمحادثات، لكن الصين ذكرت مرارا أنها لا تنوي المشاركة فيما يسمى "مفاوضات ضبط التسلح الثلاثية" مع الولايات المتحدة وروسيا.

ونقلاذ عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت وكالة (بلومبرغ) في اليوم نفسه، بأن جولة جديدة من محادثات ضبط التسلح بين القوتين النوويتين الكبيرتين ستعقد في فيينا في 22 جوان الجاري.

وقالت الوكالة إن الاجتماع المقبل سيكون أول محادثات لضبط التسلح بين بيلينجسلي ونظيره الروسي، مشيرة إلى أنها تعتقد أن "إدارة ترامب خفضت من حدة موقفها بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة (معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة".