كورونا : 115 إصابة جديدة و178 حالة شفاء و8 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية

سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات جديدة، فيما تماثل 178 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10050 حالة، أي ما يمثل نسبة 23 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 698 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6631 مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من سطيف (حالتان) و حالة واحدة بكل من بومرداس و بشار و سيدي بلعباس و الجزائر العاصمة و قسنطينة و تيبازة.

وأضاف أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 19406 وتشمل 8715 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 10691 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 24 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، دعا الدكتور فورار إلى ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي والارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال العدوى.