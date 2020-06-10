استئناف نقل المسافرين بالسكك الحديدية سيكون في الوقت المناسب من طرف السلطات العمومية

أشار بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية هذا الأربعاء أن استئناف نقل المسافرين سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب من طرف السلطات العمومية, مفندة ما تداولته وسائل الإعلام حول استئناف مبرمج يوم الأحد القادم.

و أوضح ذات المصدر أنه "خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي فان استئناف حركة نقل المسافرين بالسكك الحديدية سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب من طرف السلطات العمومية".

من جهتها, أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية "عن شروعها في هذا الوقت في عملية واسعة لبرمجة النقل و في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان التأمين الصحي".