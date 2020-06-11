كورونا : الجزائر تمنح مالي مساعدة إنسانية قدرها 90 طن

أعلن الهلال الأحمر الجزائري اليوم الخميس أن مساعدة إنسانية جزائرية متكونة أساسا من 90 طن من المواد الغذائية و وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19سيتم إرسالها إلى العاصمة المالية باماكو يوم غد الجمعة.

و أوضح بيان الهلال الأحمر الجزائري أن الجزائر سترسل يوم غد الجمعة إلى باماكو, عن طريق جسر جوي للجيش الوطني الشعبي, مساعدة إنسانية لصالح الشعب المالي متكونة أساسا من 90 طن من المواد الغذائية و مواد طبية للوقاية من فيروس كورونا و أجهزة تنفس اصطناعي.

و ختم البيان أن "الشعب الجزائري و وفاءا منه لمبادئ التضامن و حسن الجوار يواصل هبته التضامنية مع شعوب الدول المجاورة" .