كورونا : فتح تحقيق و توقيف تحفظي لــ 5 أشخاص بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة

أمرت المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة بفتح تحقيق و بالتوقيف التحفظي لــــ 5 من أفراد الطاقم العامل بوحدة كوفيد-19 وتشمل القائمة كل من الطبيب الرئيسي والمسؤول الإداري ومنسقين (2) وكذا مسؤول الأمن بوحدة كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي لقسنطينة . جاء ذلك أعقاب نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يكشف "وجود إهمال" بهذه الوحدة, حسب ما علم لدى ذات الوزارة.

و في تصريح له أوضح السيد عزيز كعبوش، المكلف بالاتصال بهذه المؤسسة الصحية بأنه "في أعقاب الفيديو المتداول منذ أمس الخميس عبر منصات التواصل الاجتماعي و الذي يكشف وجود نقائص و تقصير بوحدة كوفيد-19 بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة تم عقد اجتماع ليلة أمس الخميس إلى الجمعة بين مدير هذا الهيكل الصحي و أطباء و إطارات إدارية أسفر عن التوقيف التحفظي ل5 أشخاص (أطباء و أعوان شبه طبيون و أعوان أمن على وجه الخصوص) علاوة على فتح تحقيق معمق" في القضية.

و أضاف ذات المسؤول في هذا الصدد بأنه بعد استكمال التحقيق الذي أمر مدير المركز الاستشفائي الجامعي بفتحه و بعد تحديد المسؤوليات في هذه القضية "سيتم اتخاذ القرارات اللازمة".

و بعد أن اعترف بوجود "تقصير" أكد السيد كعبوش بأنه "في كل أسبوع يتم تزويد المستخدمين المسخرين لمكافحة كوفيد-19 و المقدر عددهم ب190 ب3 نماذج من كل وسيلة حماية على غرار البذلات الواقية و الكمامات".

من جهتها، أمرت مديرية الصحة و السكان بولاية قسنطينة بفتح تحقيق رسمي في أعقاب نشر نفس الفيديو الذي يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسب ما أوضحه مدير الصحة عديل دعاس.

وأضاف "لقد أمرت بفتح تحقيق رسمي من طرف مفتشين محلفين من مديرية الصحة من أجل توضيح تفاصيل هذه القضية." و في الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي تشتكي مريضة من ظروف التكفل بمرضى كوفيد-19 على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة متحدثة عن وجود شخص متوفى بالوحدة في ظل غياب المستخدمين و كذا نقص النظافة".