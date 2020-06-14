جاب الله : " الحريات الأساسية يجب أن تكون مبسوطة للناس لأنها العلامة الأبرز لعدالة السلطة "

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله هذا الأحد على العديد من الملاحظات بخصوص عمل اللجنة المكلفة بمشروع مراجعة الدستور، مبديا عدم راضه على ما تم تحقيقيه في هذا الشأن.

وشدد عبد الله جاب الله ، لدى نزوله ضيفا على برنامج ساعة نقاش على أمواج القناة الإذاعية الأولى ، على ضرورة الاهتمام بمسألة الحريات ، قائلا " موضوع الحريات موضوع أساسي ،لان الحريات هي العلامة الأساسية على مدى جدية السلطة في الرعاية الحسنة لهذا الشعب وحفظ حقوقه".

وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية بخصوص مسألة الحريات أنها "العلامة البارزة على مدى عدالة هذه السلطة والحكم، وبعده عما يسمى بالاستبداد والتعسف ".

وأبرز عبد الله جاب الله في ما يخص مسألة الحريات التي شدد على ضرورة الاهتمام بها أنه "ليكون الأمر كذلك يجب أن تكون جميع الحريات الأساسية مبسوطة للناس ".