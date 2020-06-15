البروفيسور صنهاجي للإذاعة: الوكالة الوطنية للأمن الصحي ستنجز قريبا مستشفى بحث خاص بالطوارئ الصحية

كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي عن الشروع في بناء مستشفى بحث مجهز لضمان الحجر الصحي حسب المعايير الدولية لمواجهة أي فيروس جديد.

وخلال استضافته في برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أوضح كمال صنهاجي أن هذا المستشفى يعد أول مشروع ستسهر الوكالة على انجازه في أقرب الآجال.

وقال إن "المشروع المقترح في نطاق هذه الوكالة يتمثل في مستشفى خاص جامعي أو مستشفى للأبحاث ذي هيكلة خاصة يتم فيه الحجر الصحي لضمان كسر سلسلة تفشي الأوبئة ومنع انتشارها".

و"بمثل هذه المنشأة التي تتوفر على مخابر وأجهزة تحاليل يمكن عزل المريض عند ظهور أي مؤشرات ترصدها الوكالة ومهما كان حجمها أوضآلتها".