وزارة التربية تعلن عن استئناف عملية تصحيح الامتحانات المهنية للترقية يوم 23 جوان الجاري

أعلنت وزارة التربية الوطنية, هذا الثلاثاء في بيان لها, عن استئناف عملية التصحيح للامتحانات المهنية للترقية في رتبتي استاذ رئيسي و استاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة يوم 23 جوان 2020.

و جاء في البيان "استكمالا لعملية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتبتي استاذ رئيسي و استاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2019 الدورة الثانية, و التي جرت بتاريخ 14 مارس 2020, تعلم وزارة التربية الوطنية عن استئناف عملية التصحيح لهذه الامتحانات يوم 23 جوان 2020, و التي تم تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية و الاحترازية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)".

و أوضح المصدر ذاته أن عملية التصحيح "سيلازمها الاحترام الصارم للتدابير الصحية و الوقائية المنصوص عليها قانونا على مستوى مراكز التصحيح".