4 وحدات إنتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة ايزو 50001

تحصلت أربع وحدات إنتاجية تابعة للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" على شهادة ايزو 50001 التي تؤكد تمتعها بتسيير طاقوي فعال مما يسمح للمجمع بتحقيق تحسن مستمر في مجال تسيير الطاقة حسبما أشار إليه بيان للمجمع.

و"حققت سوناطراك التي التزمت بالاستجابة للرهانات الكبرى في مجال الانتقال الطاقوي من خلال وضع منظومة تسيير للطاقة خاصة بمحطاتها الأكثر إنتاجا للطاقة، تحدي تفعيل الطاقة من خلال حصولها على شهادة ايزو 50001 لأربع من وحداتها الإنتاجية للغاز و المكثفات" حسبما جاء في بيان للمجمع نشر على حسابه فايسبوك.

و يتعلق الأمر بوحدات معالجة الخام جنوب حاسي مسعود و وحدة معالجة الغاز بغاسي الطويل و وحدة معالجة الغاز رورد-نوس حسب ذات المصدر.

كما أوضح المجمع أن "ذا التصديق الذي يؤكد تسييرا طاقويا فعالا تم تسليمه من طرف الهيئة الألمانية توفرهاينلاند مما يشكل إشادة و مرجعا حقيقيا لسوناطراك مما يسمح بتحقيق تحسن مستمر لتسيير الطاقة من خلال تحفيز تقليص استهلاكها لصالح التنافسية و البيئة".

و عليه، قدمت الشركة الوطنية للمحروقات شكرها لجميع فرقها التي ساهمت في تحقيق مسار التصديق.