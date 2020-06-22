حملـــــة وطنيــــة للوقايــة من حرائق النخيــل والأخطار المتعلقة بموسم الاصطيا

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية هذا الإثنين 22 جوان 2020 جملية وطنية للوقاية من حرائق النخيل والأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف ، تأتي هذه الحملة في إطار تطبيق البرنامج الوقاية السنوي حسب بيان نشرته المديرية العامة عبر موقعها الإلكتروني

وأكد البيان أنه" تطبيقا لبرنامج الوقاية السنوي واستمرار لحملات التوعية والتحسيس المتعلقة بموسم الاصطياف، المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة وطنية للوقاية من أخطار الحرائق (النخيل والأشجار المثمرة ).

وستكون إشارة الانطلاق الرسمي لهذه الحملة هذا الإثنين 22 جوان الجاري من ولاية بسكرة.

وأضاف المصدر ذاته أنه " لا يقل عن 8035 نخلة دمرتها ألسنة النار خلال موسم 2019، بتسجيل إرتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 أين سجلت وحدات الحماية المدنية خسائر مقدرة بـ 7861 نخلة إحترقت".

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن "الأسباب الرئيسية لإندلاع هذه الحرائق تتعلق بعدة عوامل مختلفة بما في ذلك عدم الإمتثال لقواعد السلامة والوقاية من حرائق بساتين النخيل، عدم الحيطة والحذر المزارعين، عوامل مناخية (الحرارة)".

ومن جهة أخرى أكد نص البيان أنه " ونظرا للأخطار التي تمثلها هذه الحرائق وما ينجر عنها من تبعيات اقتصادية، وحفاظا على المنتوج الوطني والأمن الغذائي، تم إسداء تعليمات لكل الوحدات بالقيام بحملات توعية وتحسيس محلية، لإبلاغ مستغلين مزارع النخيل والسكان المحليين بأخطار الحرائق وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي نشوب الحرائق وكيفية حماية البساتين قبل و في حالة نشوب حريق وحثهم على المساهمة في تطبيق التدابير الوقائية".

وكشف البيان أن " الإستراتجية التي اتخذتها المديرية العامة للحماية المدنية في مجال مكافحة حرائق النخيل ترتكز على تخصيص جهاز عملياتي يتمثل في الأرتال المتنقلة تم تنصيبها حديثا على مستوى كل الولايات لاسيما الولايات الجنوبية الغنية بواحات النخيل".