البوسني بيانيتش إلى برشلونة والبرازيلي ميلو بألوان جوفنتوس

توّجت مفاوضات ناديي أف سي برشلونة الاسباني وجوفنتوس طورينو الإيطالي، هذا السبت، بالاتفاق على انضمام البوسني ميراليم بيانيتش إلى البلوجرانا اعتبارًا من موسم الانتقالات الصيفي القادم، بالتزامن، سيلعب البرازيلي آرثر ميلو بألوان السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، توصّلت إدارتا برشلونة وجوفنتوس إلى تجسيد الصفقة، بعدما منح آرثر الضوء الأخضر للانضمام إلى السيدة العجوز، وعليه سيرتدي بيانيتش قميص برشلونة اعتبارًا من الموسم المقبل 2020 – 2021.

وأشارت الصحيفة إلى توصل الناديين لاتفاق نهائي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حول تبادل اللاعبين نظير حصول برشلونة على 10 ملايين يورو.

وفضل برشلونة الحصول على الأموال لإضافتها إلى أرباحه، بدلاً من إقحام ماتيا دي تشيليو ظهير جوفنتوس، في الصفقة، بينما تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن سفر آرثر إلى مدينة طورينو هذا الأحد، لإجراء الكشف الطبي الروتيني قبل ترسيم انضمامه إلى السيدة العجوز.