بن بوزيد : أعراض 80 بالمائة من المصابين بكورونا تشبه أعراض الحمى الموسمية

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين بالبليدة، على ضرورة تجند المواطنين وإحترام الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونامشيرا إلى أن أعراض 80 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا تشبه أعراض الحمى الموسمية .

وقال الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارة عمل لولاية البليدة أنه "يتوجب على كافة المواطنين أن يتجندوا للوقاية من فيروس كورونا من خلال إرتداء الكمامة و إحترام إجراءات التباعد الإجتماعي لأن هذا يقلل كثيرا من حالات الإصابة بالعدوى"، مشيرا إلى أن محاربة الفيروس أصبحت لا تقتصر على قطاع الصحة فحسب بل خرجت عنه وأصبحت متعددة القطاعات.

وأضاف الوزير "سجلنا مؤخرا إرتفاعا في عدد حالات الإصابة مما نشر الخوف ولكن هذا الوضع يشمل العالم ككل وليس الجزائر فقط، غير أن الأمر المشجع لدينا هو أنه رغم أن الإصابات مرتفعة لكن الوفيات محدودة جدا".

واسترسل قائلا أن أعراض 80 بالمائة من المصابين بفيروس كورونا تشبه أعراض الحمى موسمية، أما 20 بالمائة المتبقية تظهر عليهم أعراض قوية وحوالي 4 بالمائة فقط منها تؤدي إلى الوفاة، معربا عن أمله في توقف الوباء عن حصد المزيد من الوفيات.

وأكد على ضرورة التعايش مع هذا الفيروس الذي من المنتظر أن يدوم لعدة أسابيع أو عدة أشهر كما يروج له عبر كافة دول العالم، مضيفا "يتحتم علينا أن نعيش مع الفيروس ونحاربه ولا يجب أن يؤثر علينا وعلى إقتصادنا وعلى الواقع الجزائري أو يصبح مصدر قلق، بل يجب أن نعمل على تطوير المستلزمات ونقوي أنفسنا ونعمل أكثر".

وخلال هذه الزيارة طاف وزير الصحة، الذي كان يرافقه عدد من إطارات الوزارة، بمختلف الأقسام المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19 بمستشفى "فرانس فانون" كما عقد جلسة عمل مع رؤساء الأقسام والأطقم الطبية.