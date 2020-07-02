انتخاب الرئيس المدير العام لسونلغاز على رأس رابطة ميد تسو

تم انتخاب الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص بالإجماع على رأس رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط "ميد تسو" لعهدة تدوم 3 سنوات، حسبما أشار اليه المجمع العمومي اليوم الخميس في بيان له.

و حسب المصدر ذاته، جرى الانتخاب خلال جمعية عامة للرابطة عقدت في 1 يوليو عن طريق تقنية التحاضر المرئي بسبب القيود التي فرضتها جائرة فيروس كورونا المستجد.

"ان الثقة التي وضعت في شخص السيد شاهر بولخراص من طرف الأعضاء التسعة عشر (19) للرابطة و المتكونة من أهم شركات الكهرباء لبلدان حوض المتوسط و التي تنتمي اليها سونلغاز بصفة عضو منذ 19 أبريل 2018، تدل مرة أخرى على المكانة التي يحتلها مجمع سونلغاز ضمن كبار المتعاملين الطاقويين للمحيط المتوسطي"، يضيف البيان.

وجاء في البيان أن "هذا الانتخاب إنما يشهد أيضا على اسهام سونلغاز لدى ميد تسو بفضل خبرتها و مهارتها المتراكمتين طيلة خمسين سنة من وجودها، لا سيما ما يتعلق بالجهود التي باشرها المجمع لأجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلدنا، مما يمنح للجزائر مكانة خاصة في مجال الاستفادة من الطاقة".

و صرح بولخراص عقب انتخابه أن "ميد تسو ستعمل لأجل أن تصير منظمة مهنية و استراتيجية بالنسبة لكل المسائل المتعلقة بالأنظمة الكهربائية المتوسطية".

كما دعا الرئيس المدير العام لسونلغاز الى ترقية "ادماج النظام الكهربائي و الطاقوي المتوسطي بشكل فعال و ناجع".