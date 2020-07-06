مقتل أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الاثنين، عن مقتل الأسير الفلسطيني سعدي الغرابلي من قطاع غزة اليوم الاثنين ،في معتقل "إيشل"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى.

وأوضحت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الأسير الغرابلي (75 عاما) قتل جراء الإهمال الطبي، وهو أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عاما في سجون الاحتلال.

واعتقل الأسير الغرابلي عام 1994، وتعرض للعزل الانفرادي من عام (1994-2006)، وبدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة، حيث رفضت مصلحة سجون الاحتلال نقل الأسير الغرابلي لتلقي العلاج في عيادة سجن الرملة، وتعمدت تركه دون علاج ما أدى لانتكاسة كبيرة على وضعه الصحي في الأسابيع الماضية.

وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية على غرار هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قد أفادت قبل أيام ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 340 مواطنا فلسطينيا خلال شهر ماي الماضي، من بينهم 25 طفلا وعشر نساء، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بشهر أقريل.