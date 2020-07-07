فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف ابتداء من هذا الأربعاء

تم فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم هذا الأربعاء و هذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الإجراء يشمل البلديات الآتية: سطيف, عين ارنات, عين عباسة, أوريسيا, عين ولمان, قصر الأبطال, قلال, عين ازال, عين الحجر, بئر حدادة, العلمة, بازر سكرة, القلتة الزرقاء, بوقاعة, عين الروة, بني أوسين, بيضاء برج (مركز) وعين الكبيرة.

وأشار البيان إلى أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي, الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه, "التوقيف التام" لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

وذكر المصدر أن هذا الإجراء تم "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19), لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر, تشهد بؤرا للعدوى, وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية سطيف".