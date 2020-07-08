الفاف : قرارات هامة الأربعاء المقبل بخصوص استئناف النشاط الكروي

سيجتمع المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", الأربعاء المقبل "لاتخاذ قرارات هامة بخصوص استئناف النشاط الكروي", المعلق منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس "كوفيد-19", وفق ما أعلنته الهيئة الفيدرالية.

وتم الخروج بهذا القرار عقب الإجتماع المنعقد اليوم الأربعاء, برئاسة الرجل الأول في الاتحادية خير الدين زطشي, وبحضور رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة, علي مالك.

و أوضح بيان الاتحادية أنه "بعد دراسة الوضعية الحالية لكرة القدم هواة, تقرر عقد إجتماع للمكتب الفيدرالي يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري, بحضور رؤساء الرابطات, سيراعي قرارات السلطات العمومية بعد تاريخ 13 من نفس الشهر حول الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا فيروس".

وكان المكتب الفيدرالي للفاف المجتمع يوم الثلاثاء الماضي قد تشبث بموقفه المتمثل في استئناف الموسم الكروي 2019-2020 في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات العمومية.