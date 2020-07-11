الصحة العالمية : القضاء على كورونا لن يتم قريبا

قالت منظمة الصحة العالمية على لسان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية مايك ريان ، إنه "من غير المحتمل أن يتمكن العالم من القضاء على فايروس كورونا المستجد في أي وقت قريب".

وأضاف مدير برنامج الطوارئ الصحية، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الجمعة، في جنيف: "انه ، من غير المحتمل تمامذا ،في وضعنا الحالي،أن نتمكن من استئصال هذا الفيروس أو القضاء عليه.

هناك بيئات خاصة جدذا يمكن أن يحدث فيها ذلك، الدول الجزرية وأماكن أخرى، ولكن رغم ذلك فإن هناك مخاطرة بإعادة استيراد الفيروس مرة أخرى.

وأوضح ريان، "رأينا البلدان التي تمكنت من الوصول إلى صفر، أعيد فيها استيراد الفيروس من الخارج. لذلك هناك دائمذا خطر، سواء من الداخل أو من جلب المرض مرة أخرى، وبالتالي فمن المسلم به أن هناك دائما خطر حدوث حالات أخرى"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يكون الانتقال الذي يحدث في هذه الحالة عبارة عن حالات فردية متفرقة يمكن عزلها بسهولة نسبيذا.

وهناك نمط أكثر إثارة للقلق هو مجموعات كبيرة من الحالات يمكن أن تحدث بالارتباط مع أحداث الانتشار الفائق، وهي الأحداث التي تتجمع فيها حشود كبيرة".

و أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.

المصدر: واج