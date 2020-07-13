كورونا: 494 إصابة جديدة و276 حالة شفاء و7 وفيات في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 276 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، بأن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة قد بلغ 19689 أي1 ,1 حالة لكل 100 ألف ساكن فيما بلغ إجمالي الوفيات 1018 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 14019 حالة.

وكشف الدكتور فورار بأن 73 بالمائة من الوفيات تخص الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار بأن 31 ولاية سجلت نسبة أقل من المعدل الوطني في حين أن 10 ولايات لم تسجل بها أية حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و أن 15 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 23 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار بأن 61 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.