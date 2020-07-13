بوقدوم يتباحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في المنطقة وتحضير زيارة الرئيس تبون إلى تونس

قام وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هذا الاثنين، بزيارة عمل إلى تونس ، حيث تم استقباله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، أين تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التحضير لزيارة الدولة المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية إلى تونس.

وأوضح بوقدوم في تصريحات بعد استقباله من طرف الرئيس التونسي أن زيارته اليوم إلى تونس تعتبر دليلا على عمق الروابط بين البلدية والأهميية التي توليها الجزائر لتعزيز علاقاتها مع تونس في كل الظروف وفي كل الميادين، مضيفا أنه تطرق مع الرئيس قيس سعيد إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين في كل المجالات والتي ستعرف دفعة جديد بمناسبة " زيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى تونس في الفترة المقبلة "

وأضاف بوقدوم قائلا " لقد استعمت باهتمام كبير إلى التحليللات القيمة للرئيس قيس سعيد بخصوص الأاوضاع في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا ، حيث جددنا في هذا الصدد التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجزائر وتونس على كل المستويات من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار".

المصدر : الاذاعة الجزائرية