لعمامرة يسلم رسالة خطية بعثها رئيس الجمهورية الى الرئيس التونسي

قام وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بزيارة عمل الى تونس، استقبل خلالها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حسبما افاد به بيان للوزارة.

في هذا الصدد -يضيف ذات البيان- "سلم السيد لعمامرة رسالة خطية الى الرئيس التونسي من اخيه الرئيس عبد المجيد تبون تخص علاقات الاخوة و التعاون و التضامن القوي بين البلدين".

كما سمح اللقاء بتبادل مثمر و معمق حول الوضعية السائدة في الفضاء المغاربي و آفاق ايجاد حلول سلمية و سياسية للازمات التي تهدد استقرار المنطقة، حسب ذات المصدر.

و اضاف البيان ذاته، ان السيد لعمامرة قد تحادث كذاك مع نظيره التونسي السيد عثمان جراندي، حيث جدد الوزيران بهذه المناسبة التأكيد على "ارادتهما المشتركة في مواصلة الجهود من اجل تعزيز و تقوية العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين و الشعبين الشقيقين".

و على هامش هذه الزيارة، استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، بمقر سفارة الجزائر بتونس، مبعوث الولايات المتحدة الى ليبيا، السفير ريشارد نورلاند، يضيف ذات المصدر.

و خلص ذات البيان الى "ان المحادثات قد تمحورت حول المسار السياسي الجاري تحت اشراف الامم المتحدة، من اجل حل الازمة الليبية و المساهمة المعتبرة لبلدان المنطقة سيما بمناسبة الاجتماع الوزاري المقبل لبلدان جوار ليبيا في الجزائر".