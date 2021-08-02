رمطان لعمامرة يستقبل مجددا بتونس من طرف الرئيس قيس سعيد

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية مساء يوم الأحد بتونس من قبل رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد حيث نقل إليه رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وشكّل اللقاء فرصة للتطرق إلى قضايا الساعة وذات الاهتمام المشترك على الساحة المغاربية وكذا على الساحتين العربية والدولية.

كما أطلع السيد الوزير رئيس الجمهورية التونسية على نتائج المشاورات التي أجراها مع قادة الدول التي زارها بخصوص شروط نجاح القمة العربية المقبلة وكذلك بشأن تعزيز التضامن والتعاون بين المجموعتين الإفريقية والعربية.

و قال السيد لعمامرة في حسابه على تويتر : "بتكليف من رئيس الجمهورية, حللت مساء اليوم بتونس الشقيقة أين حظيت بشرف لقاء الرئيس قيس سعيد وتبليغه رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما اغتنمت هذه الفرصة لعرض نتائج المشاورات التي أجريتها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر وكذا حول الشراكة العربية-الافريقية".

وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد استقبل الثلاثاء الفارط من طرف الرئيس قيس سعيد حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركي لاسيما الوضع في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء وكذلك على مستوى العالم العربي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية