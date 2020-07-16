رابطة أبطال أسيا لكرة القدم : قطر تستضيف مباريات منطقة غرب آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الخميس دولة قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى الدور نصف النهائي بنظام التجمع من منافسة رابطة أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأفاد الاتحاد في بيان له عن "اختيار الاتحاد القطري للعبة من أجل استضافة مباريات رابطة أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسياي وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر 2020".

وكان الاتحاد القاري قد أعلن الأسبوع الماضي استكمال مسابقتي الأندية (رابطة الأبطال وكأس الاتحاد) اعتباراً من سبتمبر بعد تعليقهما منذ شهر مارس بسبب فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأكد أنّ استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع أي إقامة المباريات في مكان واحد وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية.

وأفاد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني بأن استكمال دور المجموعات لمسابقة رابطة الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر.

وفي بيانه لفت الاتحاد الآسيوي إلى أن "الاتحادات الوطنية تملك فرصة حتى 24 يوليو من أجل تقديم طلبات استضافة مباريات رابطة أبطال آسيا لمنطقة شرق آسيا وحتى 17 جويلية من أجل طلب استضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي".