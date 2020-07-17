﻿إصابة عشرات الفلسطينيين بالإختناق خلال قمع قوات الاحتلال مظاهرة في الضفة الغربية

قالت مصادر فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي والإختناق هذا الجمعة في عمليات قمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية منددين بمخطط الضم الإسرائيلي.

وأفادت المصادر بأن أشد المواجهات اندلعت في جبل عيبال قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية عقب إحتجاجات للفلسطينيين على عمليات المصادرة الإسرائيلية لأراضي المنطقة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان الفلسطينية وليد عساف ان جيش الاحتلال "قمع المتظاهرين وإعتدى عليهم بإطلاق قنابل الغاز والقنابل الحارقة ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق وإحتراق مساحات من الأراضي في المنطقة".

وذكر عساف أن المتظاهرين"سوف يواصلون المسيرات السلمية رفضا لسياسة إقامة بؤرة استيطانية على جبل عيبال الذي يعد أعلى قمة في شمال الضفة الغربية"، مشيرا الى أن هناك "خطة لتعزيز صمود المواطنين في المنطقة من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية وإستصلاح الأراضي بالتوازي مع مواصلة التحركات الشعبية والسلمية في المنطقة لحين إزالة البؤرة الاستيطانية".

ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عشرات الفلسطينيين من تأدية صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في قرية حارس غرب سلفيت.

من جهة، أخرى نظمت حركة"الجهاد الإسلامي"مسيرة حاشدة في مدينة غزة رفضذا للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية وتهويد المسجد الأقصى في شرق القدس.

وحذر القيادي في الحركة ، خضر حبيب ، خلال المسيرة من"الخطوة الإسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى بهدف إنشاء كنيس يهودي".

ومؤخرا أعلنت الهيئات الدينية في القدس أن سلطات الاحتلال"أبلغتها بعزمها إغلاق مصلي باب الرحمة بقرار قضائي"، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني شديد.