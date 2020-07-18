وزير المالية : اكثر من 5ر65 مليار دينار خصصت لمواجهة وباء كورونا

تم تخصيص مبلغ اجمالي قدره 65،53 مليار دج لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر، حسبما افاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال لقاء الوزير الاول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، ان هذا المبلغ يشمل 12،85 مليار دج مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12،64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة.



كما يشمل مبلغا ب24،39 مليار دج مخصص للتعويضات الاستثنائية لفائدة اعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في اطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16،5 مليار دج) و الداخلية (7،75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.

وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020" ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24،7 مليار دج.

أما عن المبالغ الموجهة لمساعدة و اجلاء المواطنين الى أرض الوطن فقد وصلت الى 3،32 مليار دج حسب الوزير، الذي لفت من جهة اخرى الى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دج موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دج كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الافريقية ضد جائحة كوفيد-19.

المصدر: واج