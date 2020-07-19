رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية تطرق فيها إلى العديد من القضايا الداخلية والإقليمية، حسب ما أفاد به هذا الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان " أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في إطار لقاءاته الدورية المنتظمة مع الصحافة الوطنية، مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق فيها إلى العديد من المسائل الداخلية والإقليمية".

وسيبث هذا اللقاء مساء اليوم الأحد على الساعة التاسعة ليلا على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، وفقا للمصدر ذاته.