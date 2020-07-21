بوديبة للإذاعة : الهياكل المدرسية الجديدة ستساهم في حماية التلاميذ من الوباء

أكد القيادي في نقابة الكنابست مسعود بوديبة أن الهياكل التربوية المبرمج استلامها ، ستشكل عاملا فاعلا في إنجاح وتنفيذ النظام الصحي الوقائي المزمع اعتماده خلال الدخول المدرسي 2020/2021 الذي سيكون استثنائيا بكل المقاييس.

وقال بوديبة في تصريح للاذاعة الجزائرية هذا الثلاثاء بأن نجاح الموسم الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا يستلزم ظبط نظام إحترازي صحي محكم في مختلف المؤسسات التربوية و الهياكل شبه التربوية، مشددا في ذات السياق على حتمية توفير الحماية الكاملة للتلاميذ وأفراد الجماعات التربوية خلال سيرورة السنة الدراسية 2020/2021.

وكان وزير التربية الوطنية محمد واجعوط ، قد أكد أن الدخول المدرسي المقبل سيكون استثنائيا بسبب آثار جائحة كورونا، لكن بالمقابل الحكومة ملتزمة بضمان ظروف تمدرس لائقة بالتلاميذ.

و كشف محمد واجعوط في اللقاء الذي خصص للدخول المدرسي المقبل أن 14 ولاية عبر الوطن تعرف ضغطا كبيرا في مجال تمدرس التلاميذ رغم المشاريع المسجلة والجاري انجازها.

ولامتصاص الضغط يضيف وزير التربية سيتم استلام 686 مؤسسة تربوية جديدة في مختلف الاطوار و 1052 هيكل شبه تربوي من مطاعم وقاعات للرياضة ووحدات للكشف الصحي خلال الموسم الدراسي المقبل.

وأضاف أنه كان مبرمجا انجاز 686 مؤسسة تربوية، غير انه بعد جائحة كوفيد-19 تم تحديد اولويات واحتياجات قطاع التربية والتي على ضوئها يتم توحيد كل الجهود لضمان دخول مدرسي جيد وسلس.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / إيمان لعجل