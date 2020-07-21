إذاعة سطيف تنظم يوما تضامنيا مع الأطقم الطبية

نظمت إذاعة سطيف، اليوم الثلاثاء، يوما مفتوحا للتضامن مع الأطقم الطبية، الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية لمكافحة الوباء وحملات التضامن وتشجيع الجيش الأبيض على مواصلة مهامه النبيلة في مكافحة الجائحة .

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية، جمال سنحضري في تدخل له على أمواج إذاعة سطيف، على دور الإذاعة الجزائرية من خلال كافة قنواتها الوطنية ومحطاتها الجهوية والموضوعاتية في تنوير الرأي العام حول مساهمة السلك الطبي وتضحياته في التصدي لكوفيد-19 .

وأوضح قائلا إنه " أمام هذا الوباء وجب على الإذاعة الجزائرية وبالخصوص الإذاعات الجهوية أن تكون فيها شهادات عرفان وتقدير للأطباء والممرضين ، وكل من يعمل في السلك الصحي ، وبالتالي تنظم الإذاعات الجهوية والوطنية لأيام مفتوحة تعد وقفة تضامنية وهذا ما يزيد من الدعم المعنوي للجيش الأبيض الذي يعمل في واجهة هذا الفيروس الخطير" .

وشدد سنحضري على الهدف المنشود من هذه الأيام الوطنية المفتوحة والذي يندرج في إطار " تنوير الرأي العام حول تضحيات هؤلاء الأبطال من الأطباء والممرضين والقطاع الصحي بصفة عامة ".

كما أشاد المدير العام بدور الإذاعات الجهوية في الحملة الوطنية لمكافحة الجائحة.

من جهتهم، استحسن الأطباء هذه المبادرة، خصوصا بعد قرار رئيس الجمهورية في سن قانون وبمرسوم رئاسي لحماية الأطقم الطبية والعمل على حماية السلك الطبي من أي اعتداءات قد تطول عليهم، وثمن الأطباء على القرار بقولهم " قرار صائب يعتبر كحق منح لرجال الصحة، وهذا ما يزيدنا عزيمة من أجل الاعتناء بهذا القطاع وأيضا من أجل الاعتناء التام بصحة المريض خصوصاً في هذا الظرف".

المصدر : ملتميديا الإذاعة الجزائرية - كمال علوي