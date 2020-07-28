تحت شعار " جيشنا الأبيض درعنا الواقي" ... إذاعة الوادي تخصص يوما مفتوحا حول الوقاية من كورونا

تخصص إذاعة الجزائر من وادي سوف، اليوم الثلاثاء، فضاء مفتوحا للتحسيس والتوعية حول مخاطر فيروس كوفيد، وذلك في سياق العمل التحسيسي والتوعوي الذي تقوم به الإذاعة الوطنية بمختلف محطاتها الوطنية والجهوية لمواجهة الوباء الخطير.

وفي تصريح للقناة الأولى، أوضح مدير إذاعة الجزائر من وادي سوف محمد خشمي أن المحطة ستكيف برامجها حول الموضوع وتضمن يوما مفتوحا مكثفا بمشاركة مختلف الفاعلين.

وأوضح المتحدث أنه تحت شعار "جيشنا الأبيض درعنا الواقي" ستنظم المحطة يوما مفتوحا يتضمن فقرات وبرامج تحسيسية وتوعوية.

كما سيتم –يضيف- بث بورتريه عن اقدم طبيبة بمدينة قمار الدكتورة رشيد خلف وعملها التطوعي، ودور الجيش الأبيض في مناطق الظل والشريط الحدودي.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تنظيم بلاتوهات مفتوحة مع الأطباء والسلك الطبي ككل بما فيهم الممرضين وسائقي سيارات الإسعاف، فضلا عن فضاء آخر مع الأئمة لدعم الجيش الأبيض . كما سيتم تخصيص برنامج تفاعلي بعنوان "شكرا لكم" لتقديم تحيات المواطنين للجيش الأبيض عرفانا بدورهم في الميدان.