الرئيس عون: قصف الاحتلال الاسرائيلي لبلدات بالجنوب اعتداء على سيادة لبنان

أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون هذا الثلاثاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدات بجنوب لبنان مشددا على أنه يمثل اعتداء على سيادة لبنان.

واعتبر الرئيس عون خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان بحضور رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل تهديدا للاستقرار في جنوب لبنان، خاصة أن مجلس الأمن الدولي سيبحث قريبا تجديد مهام البعثة الأممية في جنوب لبنان .

من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية إن ما حصل في الجنوب هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أن كذب الحجج التي قدمها الكيان الإسرائيلي لتبرير عدوانه انكشف سريعا، وبالتالي فإن ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701.

وأضاف دياب خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أن الكيان الإسرائيلي يحاول تعديل مهمات اليونيفيل بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان لذلك يجب أن نكون حذرين جدا في الأيام المقبلة لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة.

يذكر أن الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية شهدت هذا الإثنين خرقا أمنيا جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائلي لتلال بلدة كفرشوبا المحتلة ومحيط موقع رويسات العلم في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها بدعوى التصدي لمحاولة تسلل مزعومة لعناصر حزب الله الذي نفى ذلك.