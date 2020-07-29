عيد الأضحى: المديرية العامة للحماية المدنية تدعو إلى الحذر أثناء استعمال أدوات النحر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها هذا الأربعاء، إلى التحلي بالحيطة والحذر أثناء استعمال الأدوات الخاصة بنحر الأضحية خلال عيد الأضحى حفاظا على سلامة المواطنين وتفاديا لانتقال عدوى فيروس (كوفيد-19).

فتحسبا للاحتفال بعيد الأضحى وفي ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا وللحد والتقليل من ضحايا استعمال أدوات نحر الأضحية وكذا الوقاية من الفيروس تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر بسبب خطورة الاستعمال غير العقلاني لهذه الأدوات وكذا تفاديا لتلقي أو نقل العدوى.

لهذا الغرض، ذكرت المديرية العامة للحماية المدنية بأنه يتعين التقيد بجملة من التعليمات الأمنية كاحترام التباعد الجسدي وتفادي التجمعات الكثيرة حول الأضحية مع تطهير وتنظيف مكان الذبح قبل وبعد الانتهاء من العملية.

كما يتوجب أيضا "لبس القناع الواقي (الكمامة) إجباريا، مع ضرورة استعمال القفازات وتفادي نفخ الأضحية عن طريق الفم بل استعمال المضخة الهوائية اليدوية بدل ذلك"، يضاف إلى كل ذلك "القيام بتعقيم أدوات المستعملة قبل أثناء وبعد الانتهاء من النحر وعدم تبادل الأدوات المستعملة بين الأشخاص".

وفي ذات الإطار، نبهت المديرية العامة للحماية المدنية إلى "ضرورة غسل اليدين بانتظام وتفادي لمس الوجه والأنف والفم وعدم وضع وترك آلات شحذ السكاكين على الأرض، علاوة على مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيله لأجهزة الطهي التي يجب أن يقتصر تشغيلها على الكبار فقط"، يضيف المصدر ذاته.

وفي السياق ذاته، ''يتعين الإبقاء على أجهزة الطهي بعيدا عن الأثاث والستائر لمنع نشوب الحرائق مع عدم القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات بل في الأماكن المهيأة لذلك".

وفي حالة وقوع أي حادث أو حريق تدعو ذات الجهة إلى الاتصال بالرقمين الأخضرين (1021) أو (14) مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.