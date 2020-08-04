انفجار في مرفأ بيروت : الرئيس تبون يبعث ببرقية تعزية و مواساة الى نظيره اللبناني

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برقية تضامن وتعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، العماد ميشال عون، على إثر الانفجار الذي هزّ مساء الثلاثاء مرفأ بيروت، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية. وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان و يشمل المصابين بعافيته وشفائه، ويجنب الشعب اللبناني الشقيق كل مكروه".

وأضاف رئيس الجمهورية : "وإذ أجدد لفخامتكم تضامن الجزائر أمام هذه الفاجعة الكبرى ووقوفها إلى جانبكم، أرجو أخي العزيز أن تتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".