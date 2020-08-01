كورونا : 556 إصابة جديدة و451 حالة شفاء و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل للشفاء 451 مريضا، حسب ما كشف عنه، هذا السبت ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 30950 من بينها 556 حالة جديدة، وهو ما يمثل نسبة 1،3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال 24 ساعة الماضية، وعدد الوفيات 1223 حالة فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 20988 شخصا.

كما أضاف أن 31 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و17 ولاية سجلت بها 10حالات فما فوق.

وفي سياق ذي صلة، أفاد فورار بأن 64 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

في الأخير، دعا فورار المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة وإحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.