رئيس الجمهورية يعزي عائلة الوزير الأسبق الراحل أمحمد بن رضوان

04/08/2020 - 16:40

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برسالة تعزية لعائلة الوزير الأسبق أمحمد بن رضوان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 70 سنة، اعتبر فيها رحيل الفقيد خسارة لما عرف عنه من نشاط في حقل التنوير، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "على إثر وفاة الوزير الأسبق للشؤون الدينية الطبيب والأستاذ الجامعي أمحمد بن رضوان طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد، اعتبر فيها وفاة الراحل خسارة لما عرف به في حياته من تواضع العلماء، والدعوة إلى الموعظة الحسنة، ونشاط في حقل التنوير عبر مساهماته القيمة في وسائل الإعلام".

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الجزائر, مجتمع

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