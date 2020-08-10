المدير الفني لشباب بلوزداد: "سأمنح الفرصة لكل لاعب يثبت قدراته"

أكد المدير الفني لشباب بلوزداد، الفرنسي فرانك دوما، حرصه على متابعة كل الشبان الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، مشيرا أنه سيمنح الفرصة لكل لاعب يثبت قدراته على منح الإضافة لتشكيلة.

وصرح دوما لصفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لنادي البلوزدادي قائلا "النوعية والجودة ليس لهما سن محدد، ولهذا قررنا التعاقد مع عدد من اللاعبين الشبان، ومنحهم الفرصة للعب رفقة الرديف"، وأضاف "أعتقد أن كل الشبان الجدد لديهم الوقت الكافي لتطوير قدراتهم وإبراز إمكاناتهم، فكما تعلمون لدي علاقة خاصة بالفريق الرديف"، ليواصل حديثه "أؤكد أنني سأحرص على منح الفرصة لكل لاعب يبرز إمكاناته مع المجموعة المحترفة، وبهذه الطريقة سنغير الذهنيات".

كما تطرق المدرب خلال تصريحاته، إلى ضرورة تحقيق موسم 2020-2021 ناجح على كل الأصعدة وذلك من خلال الإعداد الجيد لمختلف المنافسات التي سيشارك فيها الفريق وصرح قائلا "لي ثقة في مجموعتي، لن نختار اي منافسة الموسم المقبل، علينا أن نكون متنافسين في كل البطولات، للجميع الحق في الحلم برابطة الأبطال، إلا أنا، كون المنافس هو الذي يكشف عن قدراتنا، طموحاتنا ليست محدودة، لكن مثلا، سنكون أمام أندية لها باع طويل أو توجت بهذه المنافسة الإفريقية، وستكون الأمور معقدة عند مواجهتها".

وكان دوما (52 سنة) قد التحق بالطاقم الفني لشباب بلوزداد في شهر جانفي الماضي، خلفا للمدرب المستقيل عبد القادر عمراني، حيث نجح في بقاء فريق حي "العقيبة" في صدارة الترتيب وبالتالي التتويج بلقب البطولة الوطنية بعد قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بتوقيف منافسات موسم 2019-2020 نهائيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويضيف دوما "منذ بداية الموسم، كان هدفنا التأهل إلى منافسة إفريقية وعلينا أن نستهدف كل موسم على الأقل مشاركة قارية، بالنظر للاستثمار الكبير لمجمع مدار. هذا أقل شيء، لنا الحق أن نكون طموحين، وهو ما يؤكد استقرار وطموحات النادي".

وختم المدرب الفرنسي يقول "علينا وضع أقدامنا على الأرض، فقوتنا اليومي يتمثل في البطولة، علما بأن رابطة الأبطال الإفريقية تتطلب طاقة كبيرة، لا يجب علينا ان نختار تلك او تلك المنافسة، سنسعى أن نكون متنافسين مرة أخرى على كل الجبهات، لكن هذا لا يعني بأننا سنفوز بكل شيء".